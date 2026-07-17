Libri | Oltre noi la nuova sfida poetica di Manuela Di Dalmazi

PESCARA – È disponibile in libreria “Oltre Noi” (Drakon Edizioni), la nuova silloge di poesia contemporanea della poetessa e scrittrice pescarese Manuela Di Dalmazi. Dopo i riconoscimenti ottenuti in Italia e all’estero, l’autrice torna con un’opera che attraversa l’amore tra carne, cuore e spirito, interrogandosi sul segreto di un sentimento capace di attraversare il tempo. La presentazione del libro si terrà lunedì 20 luglio, alle ore 17:30, nella Fondazione La Rocca di Pescara. L’evento vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del panorama culturale e letterario abruzzese. Presenterà Beniamino Cardines, con la moderazione di Maria Gabriella Ciaffarini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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