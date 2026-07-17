Durante la prima sessione di prove libere a Spa-Francorchamps, il miglior tempo è stato registrato da Max Verstappen con 1’47’’070. Le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc si sono piazzate rispettivamente seconda e terza. Quarto tempo per Isack Hadjar e quinto per l’pilota della McLaren Oscar Piastri. La sessione si è conclusa nel primo pomeriggio, lasciando ancora molte incognite sulla posizione delle vetture in vista delle qualifiche.

Una classifica tutta da studiare. La prima sessione di Prove Libere del fine settimana di gara a Spa-Francorchamps si chiude nel primo pomeriggio belga con il miglior tempo di Max Verstappen in 1’47’’070, seguito dalle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, poi dal quarto tempo di Isack Hadjar e dal quinto della McLaren di Oscar Piastri. Solo in sesta e settima posizione la Mercedes, con il leader del Mondiale Kimi Antonelli a cinque decimi dalla vetta, seguito da George Russell a più di otto decimi di distacco da Verstappen. I piloti della Stella, attesi in Belgio come grandi favoriti per il successo su questo tracciato, iniziano il weekend con difficoltà di bilanciamento della vettura, lamentate da entrambi i piloti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Libere 1 a Spa, ok Verstappen. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alonso scherza: "Io spero nella Spagna"

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