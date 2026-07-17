Li faranno a pezzi Garlasco bomba sugli avvocati di Sempio

Da thesocialpost.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A quasi vent’anni dalla morte di una giovane donna, il caso di Garlasco è stato riaperto con nuove analisi e ricostruzioni. Le indagini hanno portato a interrogativi ancora irrisolti, suscitando discussioni tra esperti e cittadini. Nel frattempo, un avvocato coinvolto nel procedimento ha ricevuto minacce, con alcuni che hanno dichiarato che “li faranno a pezzi”. La vicenda resta al centro del dibattito pubblico, senza che siano state fornite ulteriori dettagli.

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Il delitto di Garlasco è tornato al centro del dibattito pubblico a quasi vent’anni dalla morte di Chiara Poggi. Nuove analisi, accertamenti e ricostruzioni hanno riaperto interrogativi su una vicenda che molti ritenevano definitivamente chiusa, alimentando un confronto sempre più acceso tra esperti, opinionisti e cittadini. Settimana dopo settimana emergono elementi, indiscrezioni e diverse letture degli atti che mantengono alta l’attenzione sul caso. Al centro restano le prove raccolte nel 2007 e le verifiche avviate negli ultimi mesi, mentre gli inquirenti proseguono il loro lavoro. Garlasco, le indagini tornano sotto i riflettori. Leggi anche: “Trovato sull’Estathé”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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