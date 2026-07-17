li faranno a pezzi garlasco bomba sugli avvocati di sempio

Notizia in breve

A quasi vent’anni dalla morte di una giovane donna, il caso di Garlasco è stato riaperto con nuove analisi e ricostruzioni. Le indagini hanno portato a interrogativi ancora irrisolti, suscitando discussioni tra esperti e cittadini. Nel frattempo, un avvocato coinvolto nel procedimento ha ricevuto minacce, con alcuni che hanno dichiarato che “li faranno a pezzi”. La vicenda resta al centro del dibattito pubblico, senza che siano state fornite ulteriori dettagli.