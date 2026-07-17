Nuovi accertamenti nell'inchiesta sul delitto di Garlasco hanno portato a un riesame di elementi già analizzati e a ulteriori valutazioni tecniche. I risultati hanno portato a dichiarazioni di avvocati coinvolti, che prevedono che alcuni pezzi dell’indagine saranno smantellati o rivisti profondamente. Questi sviluppi si inseriscono nel contesto di un procedimento giudiziario aperto quasi vent’anni fa, riguardante il caso di una giovane vittima.

Il delitto di Garlasco torna a occupare il dibattito pubblico a quasi vent’anni dalla morte di Chiara Poggi. I nuovi accertamenti disposti nell’ambito dell’inchiesta hanno riportato l’attenzione su elementi già esaminati e su ulteriori valutazioni tecniche, riaprendo il confronto su una delle vicende giudiziarie più seguite in Italia. La fase investigativa in corso non modifica, allo stato, la sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi per l’omicidio della giovane, ma coinvolge anche la posizione di Andrea Sempio, nuovamente iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Pavia. Saranno gli esiti delle verifiche a definire l’eventuale rilievo dei nuovi elementi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Li faranno a pezzi”. Garlasco, cambia tutto: la scoperta bomba sugli avvocati di Sempio

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