Questo fine settimana si svolge il Rally Valle del Belìce, organizzato dall’Automobile Club Trapani. La gara coinvolge diversi strade della zona, con una serie di prove cronometrate che si alternano tra campi e strade asfaltate. La manifestazione prevede la partecipazione di numerosi piloti e squadre provenienti da varie regioni. Il rally si svolge su un percorso che si estende per diverse decine di chilometri.

TRAPANI, 17 LUGLIO 2026 – L’Automobile Club Trapani si prepara a dare il via, questo fine settimana, al Rally Valle del Belìce. Per questa terza edizione della gara – organizzata insieme allo Sporting Club Partanna – c’è una novità importante: l’esordio dei “ Villaggi del Gusto ”, un’iniziativa pensata per legare lo spettacolo motoristico alla promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio, con un’attenzione speciale alla Nocellara del Belìce DOP.. Il rally, valido per il campionato siciliano per quanto riguarda le auto moderne e con validità nazionale TRZ per le storiche, avrà il suo fulcro a Partanna, sede di partenza e arrivo. Proprio a Partanna debutterà il primo Villaggio del Gusto, che aprirà sabato alle 17. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - L’esordio dei “Villaggi del Gusto” al Rally Valle del Belìce.

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