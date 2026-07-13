Conto alla rovescia per il Rally Valle del Belice | ultimo giorno per le iscrizioni
Oggi è l’ultimo giorno per iscriversi al 3° Rally Valle del Belice, che si svolgerà il 18 e 19 luglio. La gara è organizzata dall’Automobile Club e coinvolge diverse auto da rally. Le iscrizioni devono essere presentate entro la fine della giornata. La competizione si svolge su un percorso che attraversa diverse località della zona. La partecipazione è rivolta a piloti e team iscritti secondo le modalità previste dal regolamento.
Ultimo giorno di iscrizioni per il 3° Rally Valle del Belice, in programma sabato 18 e domenica 19 luglio. La gara, organizzata dall’ Automobile Club Trapani in collaborazione con lo Sporting Club Partanna, è valevole per il Campionato Siciliano per le auto moderne, mentre il Rally storico avrà una rilevanza nazionale grazie alla validità per il Trofeo Rally di Zona (TRZ) e per il Trofeo Rally di Zona Auto Classiche (TRZC). Il percorso prevede 11 prove speciali per un totale di poco più di 72 chilometri cronometrati. I motori si accenderanno nella mattinata di sabato 18 a Partanna con le verifiche tecniche e lo shakedown, i test ufficiali pre-gara. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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