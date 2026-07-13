Conto alla rovescia per il Rally Valle del Belice | ultimo giorno per le iscrizioni

Notizia in breve

Oggi è l’ultimo giorno per iscriversi al 3° Rally Valle del Belice, che si svolgerà il 18 e 19 luglio. La gara è organizzata dall’Automobile Club e coinvolge diverse auto da rally. Le iscrizioni devono essere presentate entro la fine della giornata. La competizione si svolge su un percorso che attraversa diverse località della zona. La partecipazione è rivolta a piloti e team iscritti secondo le modalità previste dal regolamento.