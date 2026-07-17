L' Erede le anticipazioni delle puntate di venerdì 17 luglio

Proseguirà venerdì 17 luglio in prima serata su Canale 5, dalle 22 circa, l'appuntamento con L'Erede, serie tv turca che sta facendo compagnia al pubblico in questa afosa estate 2026. Halef, questo il titolo originale della dizi, ha una prima stagione da 36 puntate da 130 minuti (riadattate nel formato di 45 minuti per il mercato internazionale) andate in onda dallo scorso settembre 2025 in Turchia, inoltre è stata annunciata una seconda stagione. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi, venerdì 17 luglio, de L'Erede, vediamo dove eravamo rimasti. Durante una lite furiosa, Yildiz ha dato uno schiaffo a Melek proprio nel momento in cui Serhat stava entrando nella villa con i suoi genitori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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L'erede Anticipazioni Puntata 10 Venerdi 24 Luglio - Canale 5

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