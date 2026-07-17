Leonardo ha deciso di mantenere la Divisione Aerostrutture nel gruppo. La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della VI Commissione ha commentato positivamente la scelta, chiedendo di avviare rapidamente un rilancio e una diversificazione industriale dello stabilimento di Grottaglie. La decisione riguarda la continuità delle attività e il futuro del sito produttivo, senza ulteriori dettagli sui piani di sviluppo o investimenti.

Tarantini Time Quotidiano La decisione di mantenere la Divisione Aerostrutture all’interno del gruppo Leonardo viene accolta positivamente dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della VI Commissione, Annagrazia Angolano, che ora chiede di accelerare sul rilancio e sulla diversificazione industriale del sito di Grottaglie. “La Divisione Aerostrutture di Leonardo non sarà ceduta e questo rappresenta un’ottima notizia per tutto il territorio. Ora bisogna dare il via a un innovativo percorso di rilancio e diversificazione industriale, a difesa dei posti di lavoro”. Angolano ripercorre l’impegno portato avanti negli... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Leonardo, Aerostrutture resta nel gruppo. Angolano: “Ora si apra una nuova fase per Grottaglie”

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