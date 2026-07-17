Le tre croci del migrante Un’opera dedicata all’accoglienza e al Papa

L’impegno sociale è, da sempre, la cifra distintiva del percorso creativo di Carlo Ciucchi, in arte “Picchio”. L’artista toscano di Dicomano (Fi), paese in cui ancora oggi vive e lavora, formatosi nell’ambiente annigoniano dopo aver frequentato la scuola Statale d’Arte e l’Accademia di Belle Arti di Firenze, con le sue opere indaga infatti, le grandi sfide del nostro tempo. Nel 2024 ha partecipato alla 60° Biennale d’arte di Venezia con “Umanità e migrante”, ha poi preso parte alle marce per la Pace Firenze-Vaticano e Perugia-Assisi e ha esposto istallazioni dedicate al disarmo, alla pace, alla fraternità e alla speranza. Ora Ciucchi affronta nuovamente il tema dei migranti, nell’isola che ne è il simbolo, Lampedusa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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