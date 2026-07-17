Le storie intrecciate di Genova 2001 Il trauma e la cura

Da ilmanifesto.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2001, durante il controvertice del G8 a Genova, ci furono violenze e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Ventiquattro persone rimasero ferite e un manifestante morì. Venticinque anni dopo, si cerca di ricostruire le vicende e le ripercussioni di quei giorni, analizzando le storie di chi ha vissuto l’evento e le conseguenze che ancora si sentono. La memoria di quegli avvenimenti rimane viva nel tempo.

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2001-2026. 25 anni dopo il G8 Bisogna riallacciare la trama infinita delle tante storie che attraversano il controvertice per capire cosa accade e come risuona oggi 2001-2026. 25 anni dopo il G8 Bisogna riallacciare la trama infinita delle tante storie che attraversano il controvertice per capire cosa accade e come risuona oggi Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Le cicatrici dei venticinque anni da Genova 2001 hanno ancora bisogno di punti di sutura narrativi, di elaborazione storica e racconti a più voci. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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