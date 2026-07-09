genova 2001 il sogno spezzato

Notizia in breve

Nel 2001 a Genova, durante il vertice del G8, manifestanti e forze dell’ordine sono entrati in conflitto. La polizia ha usato i manganelli per disperdere le proteste, lasciando ferite e tensioni profonde. A distanza di 25 anni, quegli eventi sono ancora ricordati come un momento di violenza e repressione, che ha segnato una generazione.