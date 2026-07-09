Genova 2001 il sogno spezzato
Nel 2001 a Genova, durante il vertice del G8, manifestanti e forze dell’ordine sono entrati in conflitto. La polizia ha usato i manganelli per disperdere le proteste, lasciando ferite e tensioni profonde. A distanza di 25 anni, quegli eventi sono ancora ricordati come un momento di violenza e repressione, che ha segnato una generazione.
Il G8 resta una ferita aperta per la generazione che chiedeva equità ed è stata zittita con i manganelli. Ma, 25 anni dopo, è anche un monito contro il cuore di tenebra che ancora batte nel nostro presente. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Segui gli aggiornamenti su Genova.
Notizie e thread social correlati
Altre Indagini. Scuola Diaz – Genova, 21 luglio 2001A venticinque anni dal G8 di Genova, vengono ricordati i momenti più gravi di quei giorni.
Sydney, veglia a Hyde Park per il giovane Bikram: un sogno spezzatoA Sydney, una veglia si svolge a Hyde Park in ricordo di un giovane deceduto, suscitando attenzione sulla sua morte improvvisa.
Temi più discussi: Riprendiamoci il futuro: tutti gli eventi per ricordare il G8 di Genova nel 25esimo anniversario; Riprendiamoci il futuro, gli eventi per il 25° del G8. Torna a Genova Zerocalcare; Sampdoria, il saluto di Simone Giordano: Ho vissuto un sogno, spero di aver fatto felice qualcuno; G8 di Genova, 20 luglio in piazza Alimonda per ricordare Carlo Giuliani: le modifiche al traffico.
Terribili quei giorni: i ricordi di Gianpaolo Trevisi, poliziotto al G8 di GenovaEra in piazza durante gli scontri, oggi in un libro rievoca il più grande fallimento nella storia della Polizia. Intervista ... repubblica.it
È passato 1 anno dall'insediamento della Giunta di Silvia Salis Sindaca alla guida del Comune di Genova: 1 anno di risultati, anche nel nostro Municipio nonostante qui siamo all'opposizione. 1 anno già sufficiente per affermare che il vento è cambiato! È quin facebook
GENOVA 2001 – 2026: VOCI, SUONI, E PAROLE A 25 ANNI DALLE GRANDI MOBILITAZIONI CONTRO IL G8A 25 anni dal G8 di Genova 2001, su Radio Onda d'Urto riprendiamo i podcast realizzati nel ventennale (2021) delle giornate di mobilitazione contro il vertice dei cosiddetti Grandi. Ascolta su Radio ... radiondadurto.org