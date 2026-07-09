Genova 2001 il sogno spezzato

Da repubblica.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2001 a Genova, durante il vertice del G8, manifestanti e forze dell’ordine sono entrati in conflitto. La polizia ha usato i manganelli per disperdere le proteste, lasciando ferite e tensioni profonde. A distanza di 25 anni, quegli eventi sono ancora ricordati come un momento di violenza e repressione, che ha segnato una generazione.

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Il G8 resta una ferita aperta per la generazione che chiedeva equità ed è stata zittita con i manganelli. Ma, 25 anni dopo, è anche un monito contro il cuore di tenebra che ancora batte nel nostro presente. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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