Le società scappano da Milano per la miopia degli investitori

Le quotazioni delle società a Milano sono in calo, secondo il fondatore di Electa Ventures, Simone Strocchi. La diminuzione è attribuibile alla concentrazione degli investimenti su banche, assicurazioni e utility, a discapito di imprese innovative. Strocchi sottolinea che molte aziende lasciano la città per questa ragione, evidenziando una preferenza degli investitori per settori tradizionali e una mancanza di attenzione verso le realtà emergenti.

Il pioniere della finanza e fondatore di Electa Ventures, Simone Strocchi: «Diminuiscono le quotazioni perché si punta troppo su banche, assicurazioni e utility, trascurando le realtà innovative. Che sono preda dei capitali internazionali». La Consob lancia l’allarme. Nella sua relazione annuale Chiara Mosca, ha fotografato una situazione di progressivo svuotamento della Borsa. Perchè? Ne parliamo con Simone Strocchi, fondatore di Electa Ventures, uno dei guru di Piazza Affari. La Consob accusa: Borsa italiana perde attrattività. Come si è arrivati a questo? Eppure l’indice è ai massimi e questo dovrebbe spingere nuove quotazioni. «La contraddizione è solo apparente. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Milano continua ad aggiornare i massimi, però il numero di gruppi quotati crolla: nel 2000 erano più di 300, ora sono sotto quota 200. Pesa la scarsa competitività rispetto a Borse come quella di New York dove le imprese vengono valorizzate di più. x.com

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