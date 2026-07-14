Piazza Affari vola ma le società scappano

Le azioni delle società quotate in borsa hanno registrato un incremento significativo, contribuendo a far salire l’indice principale di oltre il 15% dall’inizio dell’anno. La borsa di Milano ha toccato nuovi record, con i grafici che mostrano rialzi continui. Tuttavia, molte aziende hanno venduto grandi quantità di azioni, riducendo le partecipazioni di alcuni azionisti. La giornata si è conclusa con una forte crescita dei titoli, nonostante le vendite di alcuni investitori.

La festa è rumorosa. I grafici sembrano rampe di lancio. Piazza Affari macina record uno dopo l’altro. Dall’inizio dell’anno ha guadagnato circa il 15%. È arrivato oltre 55 mila punti riscrivendo il libro dei primati. La capitalizzazione complessiva ha sfondato i 1.209 miliardi. Tutto sembra funzionare. Ma non è esattamente così come spiega Chiara Mosca che ieri ha segnato un doppio primato: è la prima donna a tenere la relazione annuale della Consob ed è anche la prima vice presidente a farlo visto che Paolo Savona non è stato ancora sostituito. Il ministro Giancarlo Giorgetti assicura che se ne occuperà in settimana.? Contenuto riservato agli abbonati. 🔗 Leggi su Laverita.info

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