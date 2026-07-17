le regole del gatto

Un uomo racconta di convivere con la fidanzata da tre anni, dopo averci passato dieci insieme. Pur amandola e definendola una delle persone più gentili che abbia incontrato, afferma che la convivenza non funziona per lui. Descrive la relazione come caratterizzata da tranquillità, con una partner che raramente si arrabbia e si dimostra sempre disponibile all’ascolto.

Sto con la mia fidanzata da dieci anni, conviviamo da tre. Per me però questa situazione non funziona. Amo la mia fidanzata. È una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto, non si arrabbia facilmente e ascolta sempre. Non litighiamo mai e non voglio lasciarla. Vorrei solo che la nostra relazione fosse un po’ diversa. Tre anni fa, mentre eravamo in vacanza, ha avuto un problema di salute. Non abbiamo ricevuto una diagnosi chiara, perciò lei sta facendo del suo meglio per alleviare i sintomi. Da allora non si fida più di guidare e uscire di casa. Questo mi ha costretto a occuparmi della maggior parte delle commissioni, dato che per lei è un’impresa ardua anche andare al supermercato. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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