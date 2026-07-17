Le più belle spiagge del Sud Italia | dove il mare cristallino incontra la natura incontaminata

Due gemelle nate prematuri sono state sottoposte a un trattamento di co-bedding, una pratica che prevede di far condividere il letto i neonati, nel tentativo di favorire il loro sviluppo. La scoperta è stata fatta durante uno studio scientifico che ha coinvolto le piccole. Nel frattempo, un vulcanologo ha espresso preoccupazioni riguardo ai rischi sui Campi Flegrei, citando errori nella comunicazione delle criticità di questa area vulcanica.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Lega del Filo d’Oro, nel 2025 numeri record: oltre 1. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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Le più bella spiagge libere in Italia: da Ponza al Conero fino al Gargano, la classifica Guardian

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