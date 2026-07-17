Le nuove scoperte musicali della settimana – #59

Notizia in breve

Questa settimana, lo staff di Atom Heart Magazine ha selezionato nuove scoperte musicali che sono state aggiunte alla playlist su Spotify. Le canzoni sono state scelte tra le uscite recenti di luglio 2026. La playlist include diversi artisti e generi, offrendo un panorama aggiornato delle novità musicali del periodo. La selezione si può ascoltare interamente sulla piattaforma Spotify, accessibile tramite il link fornito dall’editoriale.