Le nuove scoperte musicali della settimana – #59
Questa settimana, lo staff di Atom Heart Magazine ha selezionato nuove scoperte musicali che sono state aggiunte alla playlist su Spotify. Le canzoni sono state scelte tra le uscite recenti di luglio 2026. La playlist include diversi artisti e generi, offrendo un panorama aggiornato delle novità musicali del periodo. La selezione si può ascoltare interamente sulla piattaforma Spotify, accessibile tramite il link fornito dall’editoriale.
Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 59 (Luglio 2026). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify. Indice. Nuove Scoperte #59 – Tutte le aggiunte. Queste le nuove aggiunte della settimana: Altre menzioni (brani non disponibili su Spotify). Dove ascoltare la playlist. Puoi trovare tutte le nuove aggiunte della settimana nella nostra playlist “ Nuove Scoperte – Atom Heart Magazine ” su Spotify: CLICCA QUI. POTREBBE INTERESSARTI: Entrare nelle playlist Spotify: la guida Scopri nuova musica con la nostra playlist su Spotify: “ Nuove Scoperte – Atom Heart Magazine “. L'articolo proviene da Atom Heart Magazine. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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