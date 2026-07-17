Le foto della mantispa in Liguria | Ha gli arti raptatori da mantide mai incontrata prima Le larve parassitano ragni

Durante un'escursione in Liguria, un gruppo di volontari ha osservato una mantispa, un insetto raro e poco conosciuto. La mantispa possiede arti raptatori simili a quelli di una mantide religiosa. Le larve di questa specie sono parassiti obbligatori di grandi ragni. Le fotografie scattate mostrano chiaramente questa particolare caratteristica, mai vista prima in questa regione.

Durante un'escursione in Liguria un gruppo di volontari della Lipu ha avvistato una mantispa, un insetto poco conosciuto con adattamenti straordinari. Non è imparentato con le mantidi ma ha gli arti raptatori come una mantide religiosa, inoltre le sue larve sono parassiti obbligatori di grandi ragni. Le foto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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