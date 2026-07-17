Le canzoni d'amore insegnano ad amare o alimentano falsi miti? Il parere dello psicologo

Le canzoni d’amore, spesso ascoltate come intrattenimento, trasmettono il messaggio che senza amore si vive male o si soffre. Questa convinzione è condivisa da uno psicologo, che sottolinea come la maggior parte delle canzoni del genere pop o leggero ripetano questo tema. Non si tratta di una rappresentazione realistica, ma di un messaggio che può influenzare le percezioni sulle relazioni e sui sentimenti.

S pesso, se ascoltate con attenzione, le canzoni d’amore, che fra l’altro sono la stragrande maggioranza delle canzoni di musica leggera o pop, ci dicono che senza l’amore non si può vivere o comunque se si vive si vive male. E a volte ci dicono anche che soffrire o “impazzire” per qualcuno sia normale. Le canzoni d’amore infatti trasmettono frequentemente l’idea che non vale la pena vivere senza amore e che non si è nessuno se qualcuno non ci ama oppure noi non amiamo qualcuno. E l’ amore viene quindi rappresentato come un bisogno vitale e imprescindibile. Cinque piccole abitudini delle coppie felici: dall’indipendenza alle celebrazioni dei successi dell’altro X Quando l’amore travolge tutto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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