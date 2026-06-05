Progetta oggi il tuo futuro ad Avellino il seminario per sfatare i falsi miti sulla previdenza
Capire la previdenza per smettere di subirla e iniziare a progettarla. È questo il messaggio centrale emerso dal seminario "Progetta oggi il tuo futuro – Guida alla previdenza dei liberi professionisti", tenutosi ieri, giovedì 4 giugno 2026, nella suggestiva cornice della Sala Blu dell'Ex Carcere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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