Lavorare al Donizetti Opera | la Fondazione è alla ricerca di due apprendisti macchinisti

La Fondazione Teatro Donizetti ha avviato le selezioni per due apprendisti macchinisti. I contratti sono temporanei e dureranno dal 1° ottobre al 31 dicembre. I due giovani lavoreranno nel settore tecnico durante il festival Donizetti Opera 2026, che si svolgerà dal 13 al 29 novembre nei teatri di Bergamo. La selezione è rivolta a candidati interessati a entrare nel team per questa produzione specifica.

Bergamo. La Fondazione Teatro Donizetti apre le selezioni per l’assunzione di due apprendisti macchinisti che dal 1° ottobre al 31 dicembre faranno parte della squadra tecnica del festival Donizetti Opera 2026, in scena al Teatro Donizetti e al Teatro Sociale di Bergamo dal 13 al 29 novembre. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta di formazione e inserimento professionale nel mondo dello spettacolo dal vivo, permettendo ai candidati selezionati di affiancare il personale tecnico nelle attività di allestimento, falegnameria e gestione del palcoscenico durante la produzione del Festival. Possono candidarsi persone maggiorenni in possesso di diploma di scuola media superiore oppure qualifica professionale triennale o diploma quadriennale, con buona conoscenza della lingua italiana e dei requisiti indicati nel bando. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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