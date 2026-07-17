Lautaro Martinez ha condiviso il ricordo del suo gol più importante, parlando delle lacrime e del sostegno della madre, ancora impegnata nel lavoro. Il giorno dopo, il giocatore riflette sui momenti difficili vissuti, tra emozioni intense e ricordi familiari. Mentre si prepara per la prossima sfida contro la Spagna, il suo pensiero si concentra su quei momenti di tensione e sulle emozioni che li hanno accompagnati.

Il gol e le lacrime, la mamma che ancora lavora e la Spagna che verrà. Il giorno dopo di Lautaro Martinez è un insieme di sentimenti, di emozioni, di pensieri. È difficile mantenersi in equilibrio tra la felicità sconfinata per il gol decisivo contro l’Inghilterra e l’ultimo passo, la finale contro i campioni d’Europa. Moltissimo è stato fatto, ma non basta, perché conta il tutto, la Coppa del Mondo. La Seleccion ha dimostrato di essere irriducibile, aggrappata alle partite anche quando sembrano volate via. L’Argentina sa che le possono bastare pochi minuti per ribaltare una partita e agisce di conseguenza. Anche Lautaro ha imparato a giocare con il tempo: ne vorrebbe di più, ma nobilita quello che ha. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro: "Vi racconto il gol della vita: il momento difficile, le lacrime e mia mamma..."

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