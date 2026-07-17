Lautaro Martinez ha segnato il gol decisivo nella finale mondiale contro la Spagna, portando il punteggio sul 2-1 contro l'Inghilterra ad Atlanta. Dopo la rete, ha dichiarato di aver visto il gol nel sonno e di voler cercare di non piangere più. Questa rete ha contribuito alla vittoria della squadra in questa partita. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle reazioni o alle dichiarazioni successive.

Il gol che vale la finale Mondiale contro la Spagna porta la firma di Lautaro Martinez, decisivo nel 2-1 contro l'Inghilterra ad Atlanta, una rete che ha scatenato la commozione irrefrenabile del centravanti dell'Inter: "È il gol che sognavo da quando mio papà mi ha regalato i primi scarpini da calcio", ha confessato l'argentino, ammettendo poi con ironia: "Proverò a non piangere di nuovo, l'ho già fatto abbastanza"., Nonostante il percorso accidentato in questo torneo, iniziato senza il posto da titolare, Lautaro ha saputo gestire la frustrazione con professionalità: "Non sono ovviamente contento perché voglio giocare... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Lautaro Martinez dopo il gol: "Ho visto il gol nel sonno, cercherò di non piangere più"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lautaro Martinez Top 30 Goals That Shocked the World

Notizie e thread social correlati

Gol, lacrime e rivincita: dopo il flop in Qatar, è il Mondiale di Lautaro. "Un gol che sogno da tutta la vita"Dopo il flop in Qatar, Lautaro Martinez torna protagonista nel Mondiale, segnando il suo primo gol in questa edizione.

Lautaro Martinez dopo la rete con l’Argentina: «Astinenza dal gol in Nazionale? Non è mai un’ossessione per me»Lautaro Martinez ha segnato il suo primo gol ai Mondiali, dopo un periodo senza reti con la Nazionale.

Temi più discussi: Lautaro Martinez: il gol storico, le lacrime e lo status di bomber; Lautaro, lacrime dopo il gol all'Inghilterra: Lo sognavo da quando mio padre mi ha comprato gli scarpini; Lautaro Martinez in lacrime: Emozioni fortissime, ho sognato di fare questo gol; Mondiali, Lautaro segna e porta l'Argentina in finale.

MONDIALI | Lautaro Martinez in lacrime dopo la vittoria dell'Argentina: 'Ho sempre sognato di fare questo gol'. Il capitano dell'Inter: 'Troppo importante quanto fatto'. #ANSA x.com

DAL PRIMO GOL AL PODIO NERAZZURRO TUTTI I 171 GOL DI LAUTARO MARTÍNEZ - Inter - 171 gol, 171 urla di gioia: Lautaro Martinez continua a stupire, a emozionare e scrivere nuove pagine del libro dei record nerazzurri. Il capitano dell'Inter, nato a reddit

Lautaro si commuove dopo il gol che vale la finale per l'Argentina: L'ho sempre sognato...El Toro, autore della rete decisiva nella semifinale dei Mondiali 2026 contro l'Inghilterra, si emoziona fino alle lacrime in detta tv. E Scaloni esalta l'Albiceleste ... corrieredellosport.it

Mondiali 2026, Lautaro in lacrime dopo il gol all’Inghilterra: Lo sognavo da quando mio padre mi ha comprato gli scarpiniIl capitano dell'Inter firma il 2-1 nel recupero e porta l'Argentina alla seconda finale consecutiva: domenica sfida la Spagna ... affaritaliani.it