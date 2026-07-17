Un marchio di cosmetici nato dalla collaborazione con la Nasa utilizza ingredienti coltivati nello spazio. La fondatrice ha eliminato la plastica dai prodotti, anticipando possibili carenze di materiali in futuro. Diplomata al Royal College of Art e ambasciatrice per il cambiamento climatico presso le Nazioni Unite, la creatrice ha un approccio innovativo e fuori dagli schemi.

Questo ritrovato non è l'unico dettaglio fuori dal comune del marchio perché per la sua founder, Lauren Bowker, diplomata al Royal College of Art e ambasciatrice per il climate change presso le Nazioni Unite, pensare out of the box è la norma. Esperta in design dei tessuti, ha studiato a lungo come sarà la vita umana nel futuro, immaginando soluzioni innovative che ci permetteranno di adattarci meglio a condizioni che, probabilmente, saranno diverse da quelle che conosciamo adesso. Così, ha creato prima The Unseen, progetto pionieristico che le ha consentito di realizzare prodotti mai visti prima, come un ombretto il cui pigmento è in... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lauren Bowker di Exist, brand beauty nato in collaborazione con la Nasa: «Ho creato un marchio che abbina ingredienti coltivati nello spazio. Alcuni dei materiali utilizzati adesso, non saranno più disponibili in futuro: ecco perché ho eliminato la plastica»

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Si parla di: Lauren Bowker di Exist, brand beauty nato in collaborazione con la Nasa: Ho creato un marchio che abbina ingredienti coltivati nello spazio. Alcuni dei materiali utilizzati adesso, non saranno più disponibili in futuro: ecco perché ho eliminato la plastica; La beauty guarda allo spazio: così nasce la skincare del futuro.