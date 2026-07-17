Laurea in tasca lavoro assicurato Insubria servizi top per studenti
L’Università dell’Insubria si posiziona tra gli atenei statali di medie dimensioni con i tassi di occupazione più alti tra i laureati. La laurea garantisce spesso un impiego stabile, con molti studenti che trovano lavoro subito dopo aver completato gli studi. L’ateneo offre servizi dedicati agli studenti per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, mantenendo un focus sulle opportunità di inserimento professionale post-laurea.
L’ Università dell’Insubria si conferma tra gli atenei statali di medie dimensioni con i migliori risultati nell’ occupabilità dei laureati. Lo evidenzia la Classifica Censis delle università italiane 20262027, che colloca l’ateneo varesino al secondo posto a livello nazionale e al primo in Lombardia per la capacità di favorire l’ingresso dei propri laureati nel mondo del lavoro. Nella graduatoria generale dedicata agli atenei statali con un numero di iscritti compreso tra 10mila e 20mila studenti l’Insubria si posiziona al dodicesimo posto in Italia, terza tra gli atenei lombardi della categoria, con un punteggio complessivo di 83,2. Tra... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Congratulazioni! Da oggi avete una laurea in tasca… e un futuro tutto da scrivere facebook