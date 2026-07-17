Latte in calo E nei campi rischio secca

Da ilgiorno.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il prezzo del latte è in calo, mentre nelle campagne si rischia la secca. La pioggia degli ultimi giorni nel Bresciano ha aggravato i danni estivi alle colture, che già soffrono a causa di grandinate e raffiche di vento. Le aziende agricole segnalano solo perdite e nessun beneficio dalla pioggia recente. La combinazione di eventi climatici sta mettendo sotto pressione la produzione e le risorse idriche nelle zone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Solo danni e nessun beneficio per l’agricoltura. La pioggia caduta negli ultimi giorni nel Bresciano ha persino peggiorato il bilancio estivo delle imprese agricole, che all’emergenza caldo aggiungono gli effetti sui campi di grandinate e raffiche di vento. Secondo Coldiretti Brescia, negli allevamenti bovini più attrezzati - dotati di ventilatori, nebulizzatori e sistemi di raffrescamento - il calo produttivo del latte dovuto allo stress da caldo si attesta tra il 5 e il 10%. Nelle strutture sprovviste di sistemi di refrigerio le perdite possono arrivare fino al 20%. Anche nei campi la situazione è delicata: senza precipitazioni... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

latte in calo e nei campi rischio secca
© Ilgiorno.it - "Latte in calo. E nei campi rischio secca"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Caldo record nei cantieri e nei campi, la Cgil chiede stop nelle fasce a rischioLa Cgil chiede di interrompere le attività nelle fasce orarie più calde a causa dell’aumento delle temperature.

Gli effetti sui campi. Pecore sotto choc e il latte non c’èLe alte temperature persistenti da due settimane stanno causando problemi all’agricoltura e all’allevamento in Toscana, con effetti evidenti sui...

Argomenti più discussi: Latte in calo. E nei campi rischio secca; Siccità e caldo, allarme per campi e stalle: latte fino al 20% in meno; Il paradosso della siccità: taglia riso e mais ma riporta in equilibrio vino e latte; Caldo record, l’agricoltura toscana sotto pressione: vendemmia in anticipo e latte in calo.

latte in calo eLatte in calo. E nei campi rischio seccaSolo danni e nessun beneficio per l’agricoltura. La pioggia caduta negli ultimi giorni nel Bresciano ha persino peggiorato ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web