Il prezzo del latte è in calo, mentre nelle campagne si rischia la secca. La pioggia degli ultimi giorni nel Bresciano ha aggravato i danni estivi alle colture, che già soffrono a causa di grandinate e raffiche di vento. Le aziende agricole segnalano solo perdite e nessun beneficio dalla pioggia recente. La combinazione di eventi climatici sta mettendo sotto pressione la produzione e le risorse idriche nelle zone coinvolte.

Solo danni e nessun beneficio per l’agricoltura. La pioggia caduta negli ultimi giorni nel Bresciano ha persino peggiorato il bilancio estivo delle imprese agricole, che all’emergenza caldo aggiungono gli effetti sui campi di grandinate e raffiche di vento. Secondo Coldiretti Brescia, negli allevamenti bovini più attrezzati - dotati di ventilatori, nebulizzatori e sistemi di raffrescamento - il calo produttivo del latte dovuto allo stress da caldo si attesta tra il 5 e il 10%. Nelle strutture sprovviste di sistemi di refrigerio le perdite possono arrivare fino al 20%. Anche nei campi la situazione è delicata: senza precipitazioni... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Argomenti più discussi: Latte in calo. E nei campi rischio secca; Siccità e caldo, allarme per campi e stalle: latte fino al 20% in meno; Il paradosso della siccità: taglia riso e mais ma riporta in equilibrio vino e latte; Caldo record, l’agricoltura toscana sotto pressione: vendemmia in anticipo e latte in calo.

#Caldo e #siccità mettono in ginocchio i #campi: #mais, #frutta e #foraggi con perdite fino al 30%. La mappa della #sete by @coldiretti segnala #raccoltiarischio, calo del #latte e chiede nuovi #invasi per garantire #acqua alle #aziendeagricole, winenews.it/it/c x.com

Ho una teoria sui sette. (Spoiler principale) reddit

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