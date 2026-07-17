Una donna di 31 anni, residente in provincia di Latina, è morta poche ore dopo aver dato alla luce due gemelli all’ospedale Isola Tiberina-Gemelli di Roma. La famiglia ha chiesto giustizia, dopo oltre due mesi dalla scomparsa. La donna, madre di due bambini, aveva partorito pochi giorni prima di morire a causa di complicazioni legate al parto. La procura ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso.

Sono passati oltre due mesi dalla scomparsa di Erica Carroccia, trentunenne originaria di Sonnino (Latina), deceduta per le complicazioni del parto all'ospedale Isola Tiberina-Gemelli di Roma. Nulla trapela rispetto alle perizie effettuate nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura capitolina per omicidio colposo. Una situazione che non dà pace a Giordano Di Micco, marito di Erica, che chiede di non far cadere il silenzio sull’accaduto. Ora si dedica costantemente ai due gemellini, Diletta e Damiano, dati alla luce con le ultime straordinarie energie di una donna che non ha mai potuto stringerli a sé. Quello della morte dopo il parto in Italia è un evento raro, attestato su circa otto casi ogni 100 mila nati. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Latina, la maestra morta poche ore dopo il parto dei suoi gemelli all'Isola Tiberina, il marito: «Voglio giustizia per Erica»

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Maestra muore a 31 anni dopo aver partorito due gemelli: Sonnino in lutto per Erica Carroccia

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