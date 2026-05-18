Sonnino si appresta a salutare Erica Carroccia, la giovane maestra deceduta il 13 maggio presso l’ospedale Isola Tiberina-Gemelli di Roma. La donna è morta poche ore dopo aver dato alla luce i suoi due gemelli. La comunità si prepara a rendere omaggio a Erica, che aveva appena iniziato la sua carriera nel settore scolastico. La notizia ha suscitato grande dolore tra amici e familiari.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sonnino si stringe nel dolore per l’ultimo saluto a Erica Carroccia, la giovane maestra venuta a mancare il 13 maggio all’ospedale Isola Tiberina-Gemelli di Roma, nelle ore successive al parto dei suoi due gemelli. La cerimonia funebre si terrà mercoledì 20 maggio alle 15.30 in Piazza Garibaldi, nel paese che in questi giorni ha vissuto con profonda commozione la tragedia della giovane mamma. Erica sarà esposta nella stessa giornata, mercoledì 20 maggio, presso l’ Istituto di Medicina LegaleObitorio del Verano a Roma. La famiglia ha inoltre chiesto di non inviare fiori, ma di destinare eventuali donazioni alla Onlus “Nel sorriso di Valeria”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sonnino si prepara all’ultimo saluto a Erica Carroccia, morta dopo il parto dei gemelli

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