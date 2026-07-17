Una madre di 28 anni è stata condannata per aver lasciato la figlia di 3 mesi davanti a un asciugacapelli acceso, causando la morte della bambina per ustioni. La giuria ha riconosciuto la sua colpevolezza e la sentenza sarà pronunciata il 14 agosto. La vicenda ha suscitato scalpore in Scozia.

La giuria ha riconosciuto colpevole la 28enne Courtney Gartshore, la sentenza sarà pronunciata il 14 agosto. Una vicenda che ha sconvolto la Scozia si è conclusa con un verdetto di colpevolezza. Courtney Gartshore, 28 anni, è stata riconosciuta colpevole per la morte della figlia Dahlia-Rose, una bambina di appena tre mesi, deceduta dopo essere stata esposta per un periodo prolungato al calore di un asciugacapelli. La decisione è arrivata al termine del processo celebrato davanti all’Alta Corte di Aberdeen. Dopo poco più di un’ora di camera di consiglio, la giuria ha emesso un verdetto unanime. La donna, scoppiata in lacrime alla lettura della decisione, conoscerà la pena il prossimo 14 agosto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Lascia la figlia di 3 mesi davanti all’asciugacapelli acceso: la bimba muore tra atroci ustioni, madre condannata

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