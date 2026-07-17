L’arrivo in megayatcht dell’ambasciatore Usa a Pescara e una certa idea dello Stato | ho una domanda

Il Boardwalk, il mega-yacht dell’ambasciatore statunitense in Italia, è arrivato a Pescara. La nave si trova ora nel porto, attirando curiosi e media locali. Nessuna informazione ufficiale sul motivo dell’attracco o sulla durata del soggiorno. La presenza del grande yacht ha suscitato discussioni sulla presenza diplomatica in città. Non sono stati resi pubblici dettagli sulle attività o incontri programmati durante il soggiorno dell’ambasciatore.

L’arrivo a Pescara del Boardwalk, il mega-yacht dell’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman Fertitta, ha inevitabilmente attirato l’attenzione. Fa parte del tour “Freedom 250”, con il quale l’ambasciatore sta attraversando le coste italiane per celebrare i 250 anni dell’indipendenza americana, incontrare amministratori, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni e promuovere rapporti economici e culturali tra i due Paesi. È un’iniziativa del tutto legittima. Se da questi incontri nasceranno investimenti, nuove collaborazioni, ricerca, lavoro e opportunità per i territori visitati, non potrà che esserne riconosciuto il valore.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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