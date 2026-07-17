Larissa Iapichino lo sfogo di Fonseca sul Milan Sabatini e il Tour de France | tutto su Sportweek

Larissa Iapichino ha stabilito il record italiano nel salto in lungo, superando la madre Fiona May, anche se riconosce che ci vorrà tempo per raggiungerla. La 24enne ha condiviso sui social un messaggio positivo, paragonando la propria esperienza a un volo. Nel frattempo, nello sport si sono registrati commenti di Fonseca sul Milan e dichiarazioni di Sabatini sul Tour de France, anche se i dettagli non sono stati divulgati.

Ciao mamma guarda come mi diverto? Meglio: ciao mamma guarda. come volo! E sì, Larissa Iapichino sta letteralmente volando. Fresca del record italiano nel salto in lungo, ha superato mamma Fiona May anche se. “mi ci vorrà tempo per avvicinarla”, ammette lei, 24 anni questo sabato. Intanto punta gli Europei con una certezza in più: “Sono consapevole di aver lasciato anch’io un piccolo segno”. È dedicata proprio a Larissa Iapichino la cover di Sportweek, in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport a un prezzo complessivo di 2,50 euro. COVER STORY - Anzitutto il record italiano, ottenuto da Larissa cancellando proprio quello di mamma Fiona: “Ma lei sarà sempre una leggenda dello sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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