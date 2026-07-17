L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato sui social che lui e la sua compagna si sono lasciati, precisando che non ci sono cattiverie né colpe. La coppia aveva iniziato la relazione durante il reality e si era frequentata anche dopo la fine del programma. La decisione di interrompere la relazione è stata comunicata pubblicamente dall'ex gieffino, senza ulteriori dettagli o motivazioni.

R enato Biancardi e Lucia Ilardo si sono lasciati. La coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip ha concluso la propria relazione dopo mesi di frequentazione anche lontano dalle telecamere. Ad annunciare la fine della storia è stato lo stesso Renato Biancardi, che ha pubblicato sui social un lungo messaggio rivolto ai fan per comunicare la separazione e chiedere rispetto per un momento delicato. Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti della nuova edizione X Leggi anche › Alessandra Mussolini ha vinto il “Grande Fratello Vip 2026” superando Antonella Elia all’ultimo televoto › Il bacio tra Lucia e Renato, la caccia gli ascolti,... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'annuncio social dell’ex gieffino: «Non ci sono cattiverie né colpe»

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