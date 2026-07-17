L’ambasciatore Usa arriva a Venezia con il mega yacht è scontro alla Camera sulle misure di sicurezza

Il mega yacht Boardwalk, appartenente all’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, è arrivato a Venezia il 17 luglio alle 12, per una tappa del “Freedom 250 Coastal Diplomacy Tour”. L’arrivo ha provocato un dibattito in Parlamento sulle misure di sicurezza, con scontro tra le forze politiche. La presenza del grande yacht ha suscitato discussioni riguardo alle procedure di protezione e alle autorizzazioni necessarie per imbarcazioni di questa portata in acque italiane.

Il mega yacht Boardwalk dell’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, ha fatto il suo arrivo oggi, 17 luglio, alle ore 12 a Venezia per una nuova tappa del “Freedom 250 Coastal Diplomacy Tour”. L’imbarcazione, lunga 117 metri e dal valore stimato di 450 milioni di dollari, è approdata in laguna alla vigilia della tradizionale Festa del Redentore. Intanto, alla Camera in mattinata è andato in scena uno scontro tra il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, e la capogruppo di Avs, Luana Zanella, sulle misure di sicurezza predisposte dallo Stato italiano per il tour diplomatico. Il tour diplomatico sul mega yacht. 🔗 Leggi su Open.online

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MEGA YACHT DELL'AMBASCIATORE USA AL REDENTORE: LE POLEMICHE ARRIVANO IN PARLAMENTO | 23/06/2026

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