Il mega yacht Boardwalk, appartenente all’ambasciatore americano Tilmann Fertitta, è ormeggiato a Venezia. La nave è arrivata nel porto veneziano nel pomeriggio. Si prevede una protesta organizzata dai centri ambientalisti, che si svolgerà nelle prossime ore. La presenza del yacht ha suscitato attenzione e discussioni tra residenti e visitatori. La barca è visibile nel video diffuso sui social. Nessuna informazione aggiuntiva sulle modalità di protesta o sui dettagli dell’arrivo.

Il mega yacht Boardwalk dell’ambasciatore americano Tilmann Fertitta è arrivato a Venezia. Nel pomeriggio si attende la protesta lanciata dai centri sociali, «Venezia non si Usa» contro la «politica guerrafondaia trumpiana» e contro Fertitta «multimiliardario che detiene il ruolo di ambasciatore dopo aver ampiamente finanziato la campagna elettorale di Trump». Lo yacht è arrivato a mezzogiorno scortato da barche della Guardia di Finanza e da moto d’acqua della Polizia: alto 32 metri e lungo 117, è dotato di due elicotteri e costa 500 milioni di dollari. Ha attraccato in riva Sette Martiri davanti al giardino della Marinaressa ed è sorvegliato a vista da terra e dall’acqua. 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it

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© Video.corrieredelveneto.corriere.it - Boardwalk, il mega yacht dell'ambasciatore Usa Fertitta ormeggiato a Venezia: il video

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Il gigayacht dell'ambasciatore Fertitta a Capri sorvegliato dai pattugliatori della Gdf

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