Secondo uno studio, il 40% dei casi di Alzheimer potrebbe essere prevenuto attraverso quattro azioni principali: camminare regolarmente, mantenere un sonno di qualità, seguire una dieta equilibrata e vaccinarsi. Questi comportamenti sono stati identificati come strumenti efficaci per ridurre il rischio di sviluppare demenza e altre forme di declino cognitivo.

Camminare, dormire bene, mangiare sano e vaccinarsi sono le quattro leve su cui agire per ridurre il rischio di Alzheimer e demenza. A dircelo sono le ultime evidenze presentate al 26° Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP) svoltosi a Padova: fino al 40% dei casi di demenza potrebbe essere prevenuto intervenendo sui fattori di rischio modificabili. Il primo pilastro della prevenzione è l'attività fisica moderata e regolare. Camminare intorno ai 7.000 passi al giorno può ridurre il carico di beta-amiloide nel cervello, una delle proteine tossiche associate all'Alzheimer, e ritardare la comparsa dei sintomi cognitivi anche di diversi anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Alzheimer? Nel 40% dei casi si può prevenire: ecco le regole d'oro

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