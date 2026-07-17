L' agenda di Meloni fino alle prossime elezioni | sicurezza migranti cuneo fiscale

Durante un intervento, è stato annunciato che la polizia municipale potrà fermare i giovani coinvolti in atti di violenza nelle aree della movida. Questa misura fa parte di un pacchetto di interventi sulla sicurezza, che comprende anche altre iniziative avviate dall’inizio del mandato. Nei recenti post pubblicati, sono stati trattati anche temi riguardanti la scuola e l’immigrazione, nonostante il focus principale sia rimasto sulla questione della sicurezza.

Gli ultimi due post, nonostante la tempesta parlamentare della legge elettorale, li ha fatti su sicurezza e scuola. Nel primo caso ha rivendicato di aver aggiunto un’altra tessera di un puzzle securitario che ha costruito sin dall’insediamento: anche la polizia municipale potrà fermare i ragazzi violenti della movida nelle nostre città. Nel secondo ha brindato, si fa per dire, ai dati della dispersione scolastica, scesi intorno al 7%, sotto la media Ue, e sotto la concorrenza tedesca e spagnola, insieme a un aumento dei diplomi considerati di alta qualità. Bastano questi esempi per delineare un tracciato: Meloni non ha fatto e non farà grandi riforme, non ha toccato gap strutturali del Paese, eppure continua a tessere la narrazione di tanti piccoli risultati che negli ultimi tre anni e mezzo hanno migliorato la posizione dell’Italia. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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