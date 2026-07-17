L’aeroporto adesso vola Per il secondo anno di fila crescita di fatturato e traffico

Da ilrestodelcarlino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’aeroporto registra un aumento del traffico e del fatturato per il secondo anno consecutivo. Il margine operativo lordo si attesta a 159mila euro, mentre il fatturato cresce dell’1,8 per cento rispetto all’anno precedente. I dati indicano una stabilità nelle performance finanziarie e un incremento nel volume di passeggeri e attività commerciali. Non sono stati forniti numeri specifici sul numero di passeggeri o sui ricavi totali.

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Secondo anno di fila con un margine operativo lordo, stavolta pari a 159mila euro, insieme ad una crescita del fatturato dell’1,8 per cento rispetto all’esercizio precedente. E anche il traffico registra un incremento dell’1,1 per cento dei passeggeri sul 2024, ma il trend prosegue con indici più che positivi anche nel 2026. Sono i dati più significativi che emergono dal bilancio 2025 recentemente approvato dall’Assemblea degli azionisti di Ancona International Airport. Un anno, lo scorso, che è servito per consolidare i numeri, ma soprattutto per porre le basi per la realizzazione di importanti investimenti infrastrutturali e strategici destinati a sostenere il percorso di sviluppo dello scalo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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