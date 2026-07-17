L’aeroporto adesso vola Per il secondo anno di fila crescita di fatturato e traffico

Notizia in breve

L’aeroporto registra un aumento del traffico e del fatturato per il secondo anno consecutivo. Il margine operativo lordo si attesta a 159mila euro, mentre il fatturato cresce dell’1,8 per cento rispetto all’anno precedente. I dati indicano una stabilità nelle performance finanziarie e un incremento nel volume di passeggeri e attività commerciali. Non sono stati forniti numeri specifici sul numero di passeggeri o sui ricavi totali.