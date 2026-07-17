La vertenza senza fine | l’appello degli imprenditori cinesi alle istituzioni | Subito una soluzione per riprendere le nostre merci

Da lanazione.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre 250 imprenditori cinesi si sono riuniti questa mattina a Prato in un'assemblea convocata da un avvocato per chiedere una soluzione immediata alla vertenza Acca. La merce degli imprenditori è ancora bloccata a Seano (Carmignano) da un picchetto di lavoratori e attivisti del sindacato Sudd Cobas. La richiesta principale è di sbloccare le merci e riprendere le attività commerciali senza ulteriori ritardi. La situazione si protrae da settimane senza risoluzione.

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Prato, 17 luglio 2026 – Erano oltre 250 gli imprenditori presenti questa mattina, 17 luglio,  a Prato all'assemblea promossa dall'avvocato Nunzio Giudice sul caso della vertenza Acca, con la merce bloccata a Seano  (Carmignano) dal picchetto di lavoratori e attivisti del sindacato Sudd Cobas. Gli imprenditori denunciano l'impossibilità di recuperare i propri beni, per un valore stimato di circa 2 milioni di euro. La denuncia. «Il protrarsi del blocco della merce - viene spiegato - sta generando conseguenze economiche sempre più pesanti, compromettendo attività imprenditoriali, rapporti commerciali, consegne e continuità aziendale». L'avvocato Nunzio Giudice sottolinea come non si possa impedire a «250 imprenditori che hanno merce regolarmente documentata e pagata, di poterla ritirare». 🔗 Leggi su Lanazione.it

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