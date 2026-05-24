Un gruppo ha chiesto alle autorità di vietare l’accesso alle spiagge della regione ai militari israeliani. La richiesta si basa su accuse di comportamenti violenti e crimini commessi da alcuni membri delle forze di difesa israeliane, inclusi stupri, infanticidi, omicidi seriali e torture di civili. La richiesta è rivolta a impedire che questi militari possano frequentare le spiagge durante le vacanze nella regione.

"Chiediamo che le nostre spiagge siano negate a quegli stupratori, a quegli infanticidi, a quei killer seriali e ora anche torturatori di cittadini pacifici, che compongono le Forze di Difesa Israeliane (Idf) e che vengono in vacanza nelle Marche. Ben venga la dichiarazione del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che ha ritirato l’invito all’ambasciatore israeliano in città, ma noi gli chiediamo un altro atto concreto. Altrimenti la politica è un contenitore vuoto". Lo hanno dichiarato, durante la conferenza stampa di ieri alla Casa delle Culture, gli attivisti della Flotta della Resistenza Globale (Global Sumud Flotilla – GSF), Marco Montenovi e Vittorio Sergi, che lunedì scorso sono stati sequestrati illegamente dall’esercito israeliano in acque internazionali e sono stati liberati soltanto giovedì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’appello alle istituzioni: "Vietate le nostre spiagge ai soldati israeliani"

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