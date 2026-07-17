La testa gira il nuovo singolo di Fred De Palma
Il nuovo singolo di Fred De Palma, “La testa gira”, è in vetta alla classifica FIMINIQ dei singoli più ascoltati, mantenendo il primo posto per la seconda settimana consecutiva. Il brano è stato pubblicato da AtlanticWarner Music Italy e vede la partecipazione di Anitta ed Emis Killa.
ROMA – Fred De Palma continua a farci girare la testa: “La testa gira” (AtlanticWarner Music Italy), il suo ultimo singolo feat. Anitta & Emis Killa, si conferma per la seconda settimana consecutiva al primo posto della classifica FIMINIQ dei singoli più ascoltati. Il brano — certificato Disco d’Oro — si è imposto fin da subito come una delle canzoni simbolo dell’estate 2026 e domina ancora oggi classifiche e piattaforme, confermando ancora una volta la straordinaria continuità di Fred De Palma nel trasformare ogni estate in una colonna sonora. Già protagonista della stagione con “LA TESTA GIRA”, Fred De Palma si prepara così al grande appuntamento del 1° ottobre al Fabrique di Milano con “LA FESTA CONTINUA”, manifesto live di un artista dal respiro sempre più internazionale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
LA TESTA GIRA @anitta @EmisKilla
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La testa gira di Fred De Palma primo in classifica singoli FIMI/NIQRedazione 11 Luglio 2026, 09:34 Milano, 11 lug. (askanews) – La testa gira (Atlantic/Warner ... msn.com
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