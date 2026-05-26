Fred De Palma e i Gemelli Diversi a Vieste
Il Vieste Summer Fest riprende con due concerti a Marina Piccola. Il primo, il 31 luglio, vedrà sul palco Fred De Palma. La manifestazione estiva si svolge nella località balneare per tutta la stagione, con eventi musicali programmati nel mese di luglio e oltre.
Il Vieste Summer Fest torna ad accendere l'estate di Vieste con due grandi appuntamenti musicali in programma a Marina Piccola Ad inaugurare questa nuova edizione, il 31 luglio, sarà Fred De Palma. Il 1° agosto spazio invece ai GemelliDiversi, protagonisti di due serate dedicate alla musica e al divertimento nel cuore della città.«Il Vieste Summer Fest nasce da una esigenza precisa: riequilibrare i flussi turistici, calanti nella primasettimana di agosto e allungare il picco della stagione. I risultati dello scorso anno ci hanno dato ragione.Quest’anno consolidiamo quella strategia con scelte turisticamente consapevoli», dichiara GaetanoPaglialonga, Assessore ai Grandi Eventi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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