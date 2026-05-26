Il Vieste Summer Fest torna ad accendere l'estate di Vieste con due grandi appuntamenti musicali in programma a Marina Piccola Ad inaugurare questa nuova edizione, il 31 luglio, sarà Fred De Palma. Il 1° agosto spazio invece ai GemelliDiversi, protagonisti di due serate dedicate alla musica e al divertimento nel cuore della città.«Il Vieste Summer Fest nasce da una esigenza precisa: riequilibrare i flussi turistici, calanti nella primasettimana di agosto e allungare il picco della stagione. I risultati dello scorso anno ci hanno dato ragione.Quest’anno consolidiamo quella strategia con scelte turisticamente consapevoli», dichiara GaetanoPaglialonga, Assessore ai Grandi Eventi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Fred De Palma e i Gemelli Diversi a Vieste

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