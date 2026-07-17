La temperatura più alta di sempre Caldo atroce in Italia crolla ogni record

L’Italia sta attraversando una delle ondate di caldo più intense degli ultimi anni, con temperature che hanno superato ogni record precedente. La causa principale è un anticiclone africano proveniente dal Sahara, che interessa principalmente le regioni centrali e meridionali del paese. Le temperature sono risultate eccezionalmente alte, provocando condizioni di disagio diffuso. La situazione è caratterizzata da un aumento significativo dei valori termici rispetto alla norma stagionale.

L’ Italia è nella morsa di una delle più intense ondate di caldo degli ultimi anni. A determinare questa fase di caldo estremo è il potente anticiclone africano, una massa d’aria rovente proveniente dal Sahara che sta interessando soprattutto le regioni del Centro e del Sud, portando temperature eccezionali e condizioni di forte disagio. La fase più critica è iniziata nelle ultime ore e proseguirà almeno fino a lunedì 20 luglio, con valori in ulteriore aumento. Gli esperti prevedono possibili punte fino a 48°C tra Sardegna e Sicilia, dove il caldo potrebbe portare alla caduta di alcuni record storici di temperatura. La situazione più estrema si registra in Sardegna, dove le stazioni meteorologiche hanno già rilevato valori eccezionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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