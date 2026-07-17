La storia della Nutella il barattolo che ha raccontato l’Italia al mondo

Da lifeandnews.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un vulcanologo ha dichiarato che sui Campi Flegrei il rischio è elevato, evidenziando gravi errori di comunicazione. Nel frattempo, il caso delle gemelle prematuri Brielle e Kyrie Jackson ha portato all’attenzione il “co-bedding”, una pratica che coinvolge neonati prematuri. La storia della Nutella, simbolo dell’Italia nel mondo, è stata raccontata attraverso il suo barattolo.

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Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Lega del Filo d’Oro, nel 2025 numeri record: oltre 1. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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