La sposa dipinta di bianco | il rito nuziale dei Pomacchi

Notizia in breve

Una coppia di sposi ha celebrato un rito nuziale tradizionale nei Monti Rodopi, circondati da paesaggi selvaggi e vegetazione rigogliosa. La cerimonia si è svolta all’aperto, con gli sposi vestiti con abiti tradizionali e circondati da familiari e amici. La sposa indossava un abito bianco, mentre gli invitati si sono riuniti in un ambiente naturale, senza strutture moderne visibili.