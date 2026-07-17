La sposa dipinta di bianco | il rito nuziale dei Pomacchi
Una coppia di sposi ha celebrato un rito nuziale tradizionale nei Monti Rodopi, circondati da paesaggi selvaggi e vegetazione rigogliosa. La cerimonia si è svolta all’aperto, con gli sposi vestiti con abiti tradizionali e circondati da familiari e amici. La sposa indossava un abito bianco, mentre gli invitati si sono riuniti in un ambiente naturale, senza strutture moderne visibili.
Nel cuore dei Rodopi bulgari, dove le montagne sembrano custodire segreti vecchi di generazioni, una cerimonia antica sopravvive al logorio del tempo moderno. Si chiama Gelina, e chi la osserva per la prima volta resta sospeso tra lo stupore e la commozione. Una maschera bianca come soglia tra due vite. La scena che si compie nel villaggio di Ribnovo, nel sud-ovest della Bulgaria, ha qualcosa di teatrale e insieme di sacro. La sposa viene preparata dalle donne della comunità con una lentezza rituale: il volto viene coperto da uno spesso strato di pasta bianca, impastata a mano seguendo ricette tramandate oralmente. Poi, su quella tela candida, vengono applicati lustrini argentati, dettagli metallici e motivi floreali che scintillano alla luce. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
The Last Jewish Town of Azerbaijan | Mountain Jews of Red Village
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