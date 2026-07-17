La Serie A tifa Lautaro Martinez nella finalissima tra Spagna e Argentina | ecco perché

Da sportmediaset.mediaset.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la finale mondiale tra Spagna e Argentina a New York, i tifosi italiani sostengono Lautaro Martinez. La presenza dell’attaccante argentino, che gioca in Serie A, rappresenta un momento di attenzione per il calcio italiano. La partita si svolgerà domenica e potrebbe segnare un ulteriore colpo alla reputazione del campionato nazionale.

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Al kick off della finale mondiale di domenica a New York potrebbe arrivare un altro, ennesimo duro colpo alla nobiltà - invero decaduta - del nostro campionato. Se Scaloni infatti non dovesse presentare nell'undici iniziale Lautaro Martinez (subentrato dalla panchina nelle ultime tre partite contro Egitto, Svizzera e Inghilterra), la Serie A si ritroverebbe senza rappresentanti in una finale mondiale., Da quando - nell'estate del 1980 - sono state riaperte le frontiere non era mai successo. Togliendo ovviamente le sfide con l'Italia in campo (vincente o perdente) del 1982, 1994 e 2006, sempre almeno una stella del campionato italiano aveva brillato nella partita più iconica del quadriennio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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