La regina Camilla riceverà un saluto di 41 colpi di cannone nei pressi di Buckingham Palace, ma sarà in campagna con figli e nipoti. Lo scrittore e opinionista inglese ha confermato che la regina sarà assente dall'evento ufficiale, che si svolgerà comunque. La celebrazione prevede il classico lancio di colpi di cannone in occasione di eventi importanti, anche se la regina non sarà presente sulla scena.

L o scrittore e opinionista inglese Gyles Brandreth, da tempo amico e collaboratore della regina Camilla nei vari Leggi anche › Il bookclub della regina Camilla lancia un nuovo progetto: d’ora in poi gli abusi si combatteranno anche con i libri della Parker Bowles, ha riassunto in poche parole la vita della sovrana d’Inghilterra: Camilla sta vivendo la sua al contrario. Raggiunto il traguardo dei 79 anni (li compie oggi), anziché godersi un meritato pensionamento, la regina trascorre i suoi giorni passando freneticamente da un impegno ufficiale all’altro. E quegli impegni diventano sempre più numerosi. Carlo e Camilla: il primo Garden Party dell’anno celebra l’anniversario sul trono X Leggi anche › La regina Camilla come Oprah Winfrey. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La regina Camilla riceverà un saluto reale di 41 colpi sparati nei pressi di Buckingham Palace. Ma lei sarà in campagna con figli e nipoti

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Kate Middleton and Princess Annes Greeting Goes Viral After They Skip Their Usual Kiss

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