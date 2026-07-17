Una protesta si è svolta a Venezia, in Campo San Zaccaria, contro l’arrivo di un mega yacht chiamato Boardwalk. La nave, appartenente a un ambasciatore statunitense in Italia, è arrivata in Laguna venerdì pomeriggio. I manifestanti hanno espresso il loro dissenso contro l’utilizzo di Venezia come destinazione per grandi imbarcazioni private. La manifestazione si è concentrata nel centro storico della città, dove si sono svolte le proteste pubbliche.

A Campo San Zaccaria, a Venezia, la protesta contro l’ ambasciatore statunitense in Italia Tilman J. Fertitta e il suo mega yacht Boardwalk arrivato in Laguna venerdì pomeriggio. L’imbarcazione di 117 metri è dotata di tutti i comfort, tra cui due eliporti e due piscine. La manifestazione “Venezia non si Usa” è stata organizzata dagli attivisti del Laboratorioccupato Morion, ma partecipano anche altre realtà della città. “Questi 117 metri non riguardano solo Venezia, sono emanazione della politica guerrafondaia trumpiana”, fanno sapere gli organizzatori. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - La protesta contro il mega yacht Boardwalk: "Venezia non si Usa"

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L'arrivo dello yacht da 117 metri dell'ambasciatore miliardario Fertitta

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