Domani a Pioppo si terrà un evento con la Sottosegretaria alle politiche giovanili e alle pari opportunità. L’obiettivo è promuovere la collaborazione tra istituzioni, scuole e realtà locali sulla prevenzione e la tutela della salute. L’iniziativa coinvolgerà rappresentanti di vari settori e si concentrerà su attività informative e di sensibilizzazione. La giornata mira a rafforzare l’impegno collettivo sulla prevenzione come valore di comunità.

Unire le forze delle istituzioni, del mondo scolastico e delle realtà locali per fare della salute un pilastro condiviso: è questo lo spirito con cui la Fondazione Roberta Mucera ETS presenterà domani alle ore 19:30, l’ambizioso progetto “La Prevenzione come Valore di Comunità” presso l’Istituto Comprensivo Statale “Margherita di Navarra”, sito in via Papa Paolo Giovanni II a Pioppo. All’evento sarà presente l’Onorevole Paola Frassinetti, Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che prenderà parte attiva alla presentazione. La sua partecipazione testimonia l’attenzione del Ministero e del Governo verso percorsi... 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - La prevenzione come valore di comunità: domani a Pioppo la Sottosegretaria Paola Frassinetti

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