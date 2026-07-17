La prevenzione come valore di comunità | domani a Pioppo la Sottosegretaria Paola Frassinetti

Da monrealelive.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domani a Pioppo si terrà un evento con la Sottosegretaria alle politiche giovanili e alle pari opportunità. L’obiettivo è promuovere la collaborazione tra istituzioni, scuole e realtà locali sulla prevenzione e la tutela della salute. L’iniziativa coinvolgerà rappresentanti di vari settori e si concentrerà su attività informative e di sensibilizzazione. La giornata mira a rafforzare l’impegno collettivo sulla prevenzione come valore di comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Unire le forze delle istituzioni, del mondo scolastico e delle realtà locali per fare della salute un pilastro condiviso: è questo lo spirito con cui la Fondazione Roberta Mucera ETS presenterà domani alle ore 19:30, l’ambizioso progetto “La Prevenzione come Valore di Comunità” presso l’Istituto Comprensivo Statale “Margherita di Navarra”, sito in via Papa Paolo Giovanni II a Pioppo. All’evento sarà presente l’Onorevole Paola Frassinetti, Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che prenderà parte attiva alla presentazione. La sua partecipazione testimonia l’attenzione del Ministero e del Governo verso percorsi... 🔗 Leggi su Monrealelive.it

la prevenzione come valore di comunit224 domani a pioppo la sottosegretaria paola frassinetti
© Monrealelive.it - La prevenzione come valore di comunità: domani a Pioppo la Sottosegretaria Paola Frassinetti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La prevenzione come valore di comunità: a Pioppo la Sottosegretaria Paola FrassinettiA Pioppo, la Sottosegretaria ha partecipato a un evento dedicato alla prevenzione, coinvolgendo istituzioni, scuole e realtà locali.

Tre nuovi nidi per la città di domani: "Così cresce la nostra comunità"Rimini ha annunciato l’apertura di tre nuovi nidi per i bambini da 0 a 3 anni, con un investimento di 8 milioni di euro provenienti dal PNRR.

Temi più discussi: Presentazione romana di Dove nascono i silenzi al Circolo Canottieri Lazio; Dove nascono i silenzi - Claudia Conte racconta la violenza economica, il disagio giovanile e il valore dell’ascolto; Claudia Conte torna in libreria con Dove nascono i silenzi: presentazione il 14 luglio a Roma; La prevenzione come valore di comunità: a Pioppo la Sottosegretaria Paola Frassinetti.

Scuola: il sottosegretario Frassinetti in visita a IpraseUna scuola che investe nella qualità della formazione, nel benessere di studenti e personale, nell'innovazione didattica, in nuovi progetti e nella valorizzazione delle professionalità educative. Sono ... ansa.it

Il nodo dei tecnici: le risposte della sottosegretaria all'istruzionePaola Frassinetti ha visitato l'Its Academy di Perugia. Occasione per fare il punto sulla discussa riforma degli istituti tecnici Quattro anni anni negli istituti tecnici o professionali e due negli ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web