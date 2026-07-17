In provincia, circa 50.000 persone soffrono di emicrania, pari al 13% della popolazione. Di queste, tra 5.000 e 6.000 hanno una forma cronica, che si manifesta almeno 34 volte al mese. La cefalea cronica viene descritta come una condizione che causa una disabilità significativa. Un progetto è stato avviato per aumentare il numero di pazienti che possono ricevere cure specifiche per questa patologia.

In provincia 50mila persone soffrono di emicrania: ovvero il 13% della popolazione. E per una quota di pazienti stimato tra 5.000 e 6.000 è cronica: ovvero si presenta almeno 34 volte al mese. Il 3-4% della popolazione soffre di cefalea cronica quotidiana: il dolore li colpisce per oltre 15 giorni al mese. Il mal di testa è un problema che colpisce tanti: secondo le stime dell’Ausl, il 70% della popolazione ha avuto un episodio di cefalea almeno una volta nella vita, di cui il 40-45% nell’ultimo anno. E sono soprattutto le donne a soffrirne. "È un dolore difficile da sopportare – dice Maria Grazia Piscaglia, direttrice dell’unità operativa di Neurologia – e ha caratteristiche particolari: possono dare fastidio la luce, rumori e odori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La piaga della cefalea cronica: "Crea una disabilità importante". Un progetto per curare più pazienti

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