Unicusano ha aggiudicato l’asta telematica per il marchio storico della Ternana 1925, con una proposta di circa 132 mila euro, cifra comprensiva di tasse e oneri che saranno destinati ai creditori della società calcistica. La decisione permette alla nuova gestione di utilizzare ufficialmente il marchio tradizionale. Ora si attende il momento di vedere come questa acquisizione si tradurrà sul campo, con la palla che passa alle squadre e alle prossime partite.

Il marchio storico si associa alla Nuova Ternana 1925. E’ stata infatti Unicusano ad aggiudicarsi la relativa asta telematica, sembra per una cifra di 132 mila euro (180 mila circa, sommando tasse e oneri) che saranno destinati ai creditori della Ternana Calcio. L’ateneo romano e Stefano Bandecchi hanno dunque avuto la meglio su "La Ternana Siamo Noi" (che oggi sarà in conferenza stampa). L’associazione dell’azionariato popolare (fonte Tag24Umbria) non ha infatti mai rilanciato, fermandosi dunque all’offerta minima di 95 mila euro. Ora ci saranno gli ultimi passaggi di prassi relativi all’asta e la successiva comunicazione ufficiale da parte di Claudia Tordo Caprioli, giudice delegato del Tribunale Fallimentare di Terni, che assegnerà ufficialmente alla nuova società rossoverde il marchio, i beni mobili e i trofei della Ternana Calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Nuova Ternana avrà il marchio storico. Unicusano fa sua l’asta, ora parola al campo

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