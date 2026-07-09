nuova ternana i percorsi alternativi giorni decisivi anche per lo storico marchio

La Ternana ha completato l’iscrizione alla Serie D, ma attualmente si tratta di quella dell’Orvietana. Il progetto Nuova Ternana 1925-Serie D è entrato in un percorso alternativo, previsto come misura di sicurezza per mantenere il titolo sportivo. I prossimi giorni saranno decisivi anche per il futuro del marchio storico, con decisioni che potrebbero influenzare la continuità del club.

L’iscrizione al campionato c’è, ma per ora è quella dell’Orvietana. Il progetto Nuova Ternana 1925-Serie D entra dunque nel percorso alternativo, comunque ipotizzato, al fine di evitare il rischio di perdere il titolo sportivo. Questo, considerando l’incrocio di date e scadenze imminenti. In primis c’è quella di domani (ore 14) entro la quale si deve presentare in modo tassativo la richiesta di iscrizione al campionato corredata di quanto necessario, ovvero versamenti, fideiussione e quant’altro (compresa l’indicazione dell’impianto dove disputare le partite interne). La decisione di iscrivere subito l’Orvietana è dovuta al dilatarsi dei tempi tecnico-burocratici relativi al decisivo parere della FIGC in merito alla fusione tra il club biancorosso e la Ternana Futsal. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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